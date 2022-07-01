За захоронення небезпечних промислових відходів на Київщині судитимуть ексдиректора КП та його підлеглого

За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної та Броварської окружної прокуратур Київської області скеровано до суду обвинувальний акт стосовно депутата однієї з селищних рад Вишгородського району та завідувача сміттєзвалищем одного з комунальних підприємств за фактами зловживання службовим становищем та порушення правил використання надр, що створило небезпеку для життя, здоров’я людей і довкілля (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 240 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений депутат, будучи директором одного з комунальних підприємств Вишгородського району та завідувач звалища комунального підприємства, з 2016 по 2019 роки організували та забезпечили безперешкодне ввезення на територію сміттєзвалища виробничих відходів одного з суб’єктів господарювання. У подальшому ці відходи захоронювалися у спеціально створених котлованах поза межами полігону на приватних земельних ділянках.

Для незаконного захоронення відходів експосадовець надавав відповідні вказівки підлеглим, зокрема й завідувачу звалища. Обвинувачений використовував матеріально-технічні ресурси очолюваного ним підприємства. За пропуск завантажених транспортних засобів з виробничими відходами та організацію їх захоронення він отримував грошові кошти.

Під час досудового розслідування встановлено три ділянки, на яких виявлено захоронення понад 100 металевих бочок, які містили небезпечні речовини, зокрема нафтопродукти та важкі метали I класу токсичності. Відповідно до замірів повітря на вміст шкідливих речовин, виявлено пари сірководню та аміаку.

Внаслідок протиправних дій директора комунального підприємства відбулося засмічення земель небезпечними відходами, що заподіяло шкоду державі на понад 530 тис грн.

Броварською окружною прокуратурою в інтересах держави в особі Державної екологічної інспекції України заявлено цивільний позов про відшкодування збитків державі.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Броварського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області за оперативного супроводу Броварського райвідділу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Примітка: Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура