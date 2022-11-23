За заклики до співпраці з російськими окупантами судитимуть священика «кремлівського» патріархату

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно мешканця смт Ярова за фактом організації та проведення незаконних виборів на тимчасово окупованій території, тобто у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, у травні 2022 року настоятель «Казанської» парафії смт Ярова Горлівської єпархії УПЦ МП вступив у змову з військовими армії країни-агресора та за їх вказівкою організував збір мешканців у приміщенні місцевого клубу. Користуючись повагою серед селян, священик повідомив громадянам, що населений пункт перебуває під контролем військ рф і необхідно обрати нового керівника місцевої влади для взаємодії з ворогом.

Під впливом особистої думки обвинуваченого більшістю голосів місцеві мешканці підтримали запропоновану кандидатуру нового псевдоголови смт Ярова.

Після деокупації українськими захисниками населеного пункту зловмисника затримали та заарештували. Обвинувальний акт спрямовано до Індустріального районного суд Дніпропетровської області.

Досудове розслідування здійснюється СВ за оперативного супроводу ГВ ЗНД 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Донецької обласної прокуратури