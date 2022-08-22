За заклики про підтримку російських окупантів судитимуть колаборантку з Тернопільщини

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо жительки м. Почаїв, яка поширювала у соцмережах дописи та відео про підтримку дій російських загарбників та маріонеткових адміністрацій окупантів (ч. 1 ст. 111-1, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, мешканка Почаєва через акаунт свого чоловіка у фейсбуці у березні-квітні 2022 року розповсюджувала у мережі Інтернет матеріали про виправдання нападу РФ на Україну, глорифікацію осіб, які здійснювали збройну агресію.

Також жінка поширювала антиукраїнські дописи та закликала до підтримки збройних формувань та окупаційної адміністрації держави-агресора.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі Управління СБУ в Тернопільській області.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури