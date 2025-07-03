За замах на теракт поблизу дислокації добровольчого формування тергромади на Київщині судитимуть групу осіб

Прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальні акти стосовно жителя Кіровоградщини та двох мешканок Вінниччини.

Слідством встановлено, що у грудні минулого року на Київщині обвинувачений, на виконання завдання представника рф, мав закласти вибуховий пристрій. Зокрема, біля входу в приміщення, де розташоване добровольче формування територіальної громади. У подальшому, він мав дистанційно підірвати його за допомогою детонатора.

Для цього обвинувачений поселився у готелі неподалік обумовленого місця вчинення злочину. Згідно інструкції, яку отримав через месенджер Telegram від представника держави-агресора, він забрав залишені в коридорі біля дверей його номеру два наплічники. В одному знаходився саморобний вибуховий пристрій, в іншому – військова форма ЗСУ.

Вибухові речовини були виготовлені двома мешканками Вінниччини, які попередньо були завербовані представником рф. Діючи за його ж чіткими вказівками, жінки завезли вибуховий пристрій у Київську область та заклали у заздалегідь відведеному місці, так званому “схроні”, для подальшої передачі безпосередньому виконавцю.

Реалізуючи план, чоловік переодягнувся у військову форму та поїхав на таксі за необхідною адресою. Прибувши на місце, він заклав вибухівку, яка була замаскована у наплічнику.

Проте, завдяки злагодженим діям правоохоронців, теракт у громадському місці було своєчасно попереджено.

Усім обвинуваченим інкримінують державну зраду, замах на терористичний акт (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 258). Чоловікові додатково інкримінують замах на незаконне придбання, зберігання та носіння вибухової речовини та вибухового пристрою (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 263 КК України), а жінкам – незаконне зберігання та носіння вибухової речовини та вибухового пристрою, а також незаконне виготовлення вибухової речовини та вибухового пристрою (ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст.263-1 КК України).

За клопотанням сторони обвинувачення всі фігуранти знаходяться під вартою.

Досудове розслідування – Управління Служби безпеки України у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури