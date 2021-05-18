За замах на вбивство через ревнощі мешканця Сватівського району засуджено до 8 років позбавлення волі

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Сватівської окружної прокуратури Луганської області визнано винним та засуджено до 8 років позбавлення волі мешканця с. Стельмахівка Сватівського району за вчинення закінченого замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, у листопаді 2019 року 45-річний чоловік під час сварки на ґрунті ревнощів вистрілив у знайомого з обрізу мисливської рушниці. Внаслідок наскрізного вогнепального поранення черевної порожнини потерпілого госпіталізували до лікарні з тяжкими тілесними ушкодженнями.

На момент вчинення злочину засуджений вже мав судимість за заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень та нещодавно звільнився з місць позбавлення волі.

У ході судового розгляду прокурори надали суду беззаперечні докази вчинення обвинуваченим інкримінованого злочину, його вина повністю підтверджена висновками судових експертиз, показаннями свідків.

Сватівський районний суд Луганської області, дослідивши матеріали, погодився з доводами сторони обвинувачення та призначив покарання у вигляді позбавлення волі.

Довідково: наразі вирок не набрав законної сили, оскільки триває строк апеляційного оскарження – 30 днів із дня проголошення вироку.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Сватівської окружної прокуратури)