За замах на вбивство чоловіка затримали жительку Кривого Рогу

Жінка ледь не вбила 35-річного знайомого ножем.

Співробітники відділення поліції №3 Криворізького РУП встановили, що 6 вересня у одній із квартир багатоповерхівки на території Покровського району стався конфлікт. В ході сварки 36-річна містянка нанесла декілька ударів ножем своєму знайомому.

35-річного постраждалого доставили до міської лікарні.

Правоохоронці вилучили знаряддя злочину – ніж та направили на експертне дослідження.

Зловмисницю затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За вказаним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького районного управління поліції