За замах на вбивство двох осіб судитимуть молодика, який кинув у бік рибалок гранату

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Конотопською окружною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 22-річного юнака, який кинув у бік двох чоловіків гранату.

За даними слідства, подія сталась 7 червня 2022 року близько 17 год 40 хв у м. Конотоп. Перебуваючи біля озера, обвинувачений кинув у бік раніше незнайомих йому двох рибалок гранату РГД-5. Боєприпас вибухнув, чоловіки отримали легкі тілесні ушкодження, які спричинили короткочасний розлад здоров’я. Встановлено, що юнак перебував під дією наркотичних засобів.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 1 ст. 263 (незаконне придбання та носіння бойового припасу без передбаченого законом дозволу) та ч. 2 ст. 15/п. 1, п. 5, п. 7 ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на умисне вбивство двох осіб, з хуліганських мотивів, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб) КК України.

Досудове розслідування стосовно зазначеної особи завершено слідчими Конотопського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура

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