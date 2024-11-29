За замах на вбивство колишньої цивільної дружини та тещі судитимуть жителя Буковини

Прокурори Чернівецької окружної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно 65-річного жителя села Веренчанка Чернівецького району за фактами умисного пошкодження чужого майна та замаху на умисне вбивство колишньої цивільної дружини та тещі (ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 15 п. п. 1,5 ч. 2 ст. 115 КК України).

За даними слідства, 8 вересня цього року, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, підозрюваний облив нафтопродуктами та підпалив двері і фасад будинку колишньої тещі та цивільної дружини. Після скоєного – втік з місця злочину.

На момент загоряння потерпілі перебували у будинку. Жінкам вдалося самостійно ліквідувати пожежу.

Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні здійснювали слідчі Чернівецького районного управління поліції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура