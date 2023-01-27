За замах на вбивство київські правоохоронці затримали 19-річну дівчину

У стані алкогольного сп’яніння зловмисниця нанесла потерпілому ножове поранення у груди. Лікарі госпіталізували чоловіка, а слідчі повідомили фігурантці про підозру. За скоєне на неї чекає покарання до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

До поліції Києва на спецлінію 102 звернулися лікарі швидкої медичної допомоги із повідомленням про те, що у квартирі будинку на вулиці Братиславській у 20-річного чоловіка ножове поранення у груди. На виклик негайно патрульні, слідчо-оперативна група Деснянського підрозділу поліції та працівники кримінальної поліції.

За словами начальника Деснянського управління поліції Зураба Мелікідзе, на момент приїзду профільних служб у квартирі перебувала компанія з п’ятьох людей, серед яких був потерпілий парубок та підозрювана:

«Лікарі надали медичну допомогу потерпілому та госпіталізували його з проникаючим пораненням грудей. Слідчі та оперативники з’ясували, що компанія людей познайомилися у соціальній мережі та задля спільного відпочинку вирішила зняти квартиру на Лісовому масиві. У ході вживання алкогольних напоїв між хлопцем та дівчиною раптово виник конфлікт, під час якого порушниця взяла зі столу кухонний ніж та вдарила ним опонента у груди».

За результатами огляду місця події слідчі виявили й вилучили ймовірне знаряддя злочину – ніж зі слідами крові. У рамках кримінального провадження правоохоронці направили усе на відповідну експертизу.

«Ми затримали зловмисницю у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – раніше не судима уродженка Донецької області, 2004 року народження. Слідчі за погодженням із Деснянською окружною прокуратурою міста Києва повідомили їй про підозру у вчиненні злочину, передбаченому частиною 2 статті 15, частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України – закінчений замах на умисне вбивство. Правоохоронці звернулися до районного суду з клопотанням про обрання фігурантці запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі від семи до п’ятнадцяти років», – додав Зураб Мелекідзе.

Відділ комунікації поліції Києва