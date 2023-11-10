За замах на вбивство односельчанки та її малолітньої племінниці судитимуть жителя Одещини

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

Подія сталася у червні в одному з сіл Куяльницької сільської територіальної громади. Нетверезий чоловік прийшов до жінки пізнього вечора і виделкою та ножицями спричинив їй та її малолітній небозі тілесні ушкодження.

Господиня, не підозрюючи візитера у поганих намірах, сама відчинила йому двері. А потім була змушена не тільки кликати сусідів на допомогу, а й обороняти племінницю від нападника. Місцеві жителі, які прибігли на крики, утримували правопорушника до прибуття правоохоронців.

Постраждалі з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості були доставлені до лікарні. Згідно з висновками судово-медичної експертизи – множинні колото-різані рани голови, тулуба та лівого передпліччя, які отримала жінка, належать до категорії легких тілесних ушкоджень, які спричинили короткочасний розлад здоров’я. А от проникаюче поранення грудної клітки, спричинене зловмисником 11-річній дівчинці, ускладнилося розвитком пневмогемотораксу, емфіземою та геморагічним шоком. Ці тілесні ушкодження за критерієм небезпеки для життя кваліфіковані експертами як тяжкі тілесні ушкодження.

«Під час досудового розслідування поліцейські зібрали достатньо доказів, які стали підставою для обвинувачення фігуранта у вчиненні правопорушення, що кваліфікується за ч. 3 ст. 15, п.п. 1, 2, 7 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, а саме у незакінченому замаху на умисне вбивство двох осіб, серед яких є малолітня дитина, з хуліганських мотивів. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі. Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Обвинувальний акт правоохоронці скерували до суду. Процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура», – повідомив начальник Подільського районного управління поліції Олег Жуковський.

Подільське районне управління поліції Одещини