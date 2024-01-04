За замах на вбивство жителя Миколаєва його знайомому загрожує до 15 років ув’язнення

До Миколаївського районного управління поліції надійшло повідомлення від громадян про те, що у мікрорайоні Ліски побились сусіди та під час конфлікту один чоловік стріляв у іншого. Медпрацівники сповістили про те, що до лікарні був доставлений миколаївець із вогнепальним пораненням голови та тілесними ушкодженнями.

На місце події оперативно прибули патрульні, слідчо-оперативна група, слідчі слідчого управління, оперативники та криміналісти обласного главку поліції.

З’ясовуючи обставини, за яких місцевий мешканець отримав тілесні ушкодження, правоохоронці встановили, що між 41-річним потерпілим та його 36-річним товаришем виникла сварка, під час якої молодший з чоловіків завдав ударів по тулубу. Після чого, не припиняючи своїх дій, дістав пістолет та здійснив декілька пострілів в область голови та тіла потерпілого.

З місця події потерпілого чоловіка забрала швидка. Після скоєного нападник втік, невдовзі його розшукали поліцейські.

– Оперативники доставили 36-річного зловмисника, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за нанесення тілесних ушкоджень, до управління поліції, де слідчі затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, – повідомив керівник Миколаївського районного управління поліції Іван Ващенко.

Наразі потерпілий перебуває у лікарні, його життю нічого не загрожує.

Поліцейські вилучили знаряддя злочину – пістолет травматичної дії і гільзи, та направили їх на експертне дослідження.

За процесуального керівництва прокуратури 36-річному зловмиснику слідчі повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 ККУ «Замах на умисне вбивство». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років ув’язнення.

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід.

Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області