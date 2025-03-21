За замах на зґвалтування малолітньої дівчинки, мешканця Житомирщини ув’язнено на 10 років
За публічного обвинувачення ювенального прокурора Хорошівського відділу Коростишівської окружної прокуратури місцевого жителя Пулинської громади засуджено за вчинення замаху на зґвалтування 12 річної дівчини.
Вироком Червоноармійського районного суду обвинуваченому призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.
Прокурор у суді довів, що в січні місяці 2023 року 25-річний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, прийшов до місця проживання своєї знайомої. З’ясувавши що останньої не має вдома, вирішив зґвалтувати її малолітню доньку, яка перебувала вдома сама.
Разом з тим, малолітня потерпіла вчинила опір нападнику: пручалася та кликала на допомогу, а вирвавшись, подзвонила сестрі, яка викликала працівників поліції та знайомого.
Надалі, злочинні дії кривдника були припинені місцевим мешканцем та працівниками поліції, які прибули на виклик.
До вступу вироку в законну силу обвинувачений перебуватиме під вартою.
Досудове розслідування проводило ВП №3 Житомирського РУП №2 ГУНП в області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Житомирської обласної прокуратури