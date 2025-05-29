За замах на зґвалтування малолітньої падчерки кременчуківця засуджено до 11 років ув’язнення

За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Кременчуцької окружної прокуратури 25-річного місцевого жителя визнано винним у закінченому замаху на зґвалтування, вчиненому щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 152 КК України).

У суді І інстанції доведено, що в жовтні 2024 року кременчуківець, перебуваючи за місцем проживання, намагався відчинити двері ванної кімнати, де знаходилася падчерка, та через месенджер надсилав дитині повідомлення про бажання вступити в інтимні стосунки.

Дівчинка не розгубилася і викликала працівників поліції.

Злочин кременчуківець скоїв у період іспитового строку. Тож за сукупністю вироків суд призначив йому покарання у виді 11 років позбавлення волі.

Свою вину чоловік не визнав. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури