За замовлення у «смотрящого» в м. Чорноморськ «послуг» з вимагання боргів місцева бізнес-леді опинилась на лаві підсудних (ФОТО)

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до Іллічівського міського суду обвинувальний акт стосовно 45-річної мешканки Чорноморська за фактом підбурювання до вимагання та звернення за застосуванням злочинного впливу (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 255-3 КК України).

За даними слідства, місцева бізнес-леді в жовтні минулого року звернулась до так званого «смотрящого» в місті Чорноморськ для вирішення майнових відносин з мешканцем міста, а саме щодо здійснення впливу на нього з метою примусу виконати боргові зобов’язання.

У подальшому, у період з жовтня 2020 року по травень 2021 року «смотрящий» разом зі своїм спільником, який також має зв’язки з представниками регіонального криміналітету, з погрозами вимагали від мешканця Чорноморська повернення неіснуючого боргу у сумі 1450 доларів США.

Щоб переконати чоловіка у серйозності своїх намірів, спільники систематично телефонували потерпілому, призначали неодноразові зустрічі, під час яких застосовували до нього насильство та погрожували фізичною розправою, у разі невиконання ним вимог щодо передачі коштів.

Обвинувальний акт стосовно «смотрящого» та його спільника за фактом поширення злочинного впливу в суспільстві та вимагання вже перебуває на розгляді в Овідіопольському районному суді.

Наразі за клопотанням прокуратури обвинувачена перебуває під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників УСР в Одеській області ДСР НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури