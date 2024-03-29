За заволодіння ₴2,4 млн. на будівельних роботах судитимуть директора одного з Інститутів Національної академії педагогічних наук та підрядника

За процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури та Святошинської окружної прокуратури м. Києва завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно директора одного з інститутів Національної академії педагогічних наук України та підрядника в умисному заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України та ч. 1 ст. 366 КК України).

Слідством встановлено, що впродовж 2018 – 2019 років підозрювані внесли неправдиву інформацію в акти приймання виконаних будівельних робіт, підробили довідки про вартість цих робіт та витрати на виконання протиаварійних та консерваційних робіт будівлі у центрі Києва. При цьому вказані у документах роботи не виконані в повному обсязі.

Відповідно до висновків судових експертиз, діями посадовців та підрядника державі завдано збитків на суму близько 2,4 млн гривень.

За клопотанням прокурорів директора навчального закладу відсторонено від посади. Підряднику обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Обвинувальний акт направлено до Шевченківського районного суду м. Києва для розгляду по суті.

Досудове розслідування здійснювалось детективами Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві за оперативного супроводження Департаменту стратегічних розслідувань НПУ.

Пресслужба Київської міської прокуратури