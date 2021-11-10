За заволодіння ₴3,3 млн. на охороні критичної інфраструктури судять керівника підприємства

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом заволодіння бюджетними коштами шляхом службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Згідно із матеріалами досудового розслідування, у 2019 році КП «Київпастранс» уклало з переможцем тендеру – приватною охоронною компанією – договір про надання послуг з охорони об’єктів КП «Київпастранс», зокрема станцій Борщагівської лінії швидкісного трамваю, а також здійснення на них перепускного режиму професійними охоронцями за визначеними цілодобовими охоронними постами.

Однак, встановлено, що керівник приватного підприємства включив до актів виконаних робіт відомості про виконання фактично ненаданих послуг, внаслідок чого комунальне підприємство безпідставно перерахувало на рахунок охоронної фірми кошти в розмірі близького 3,3 млн грн.

Наразі обвинувальний акт за обвинуваченням керівника охоронної фірми скеровано до Святошинського районного суду для розгляду по суті.

Заходи з викриття правопорушення здійснювалися прокурорами спільно з слідчими Святошинського управління поліції ГУ НП в м. Києві за оперативного супроводження Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області.

Нагадуємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура