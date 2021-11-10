За заволодіння ₴3,3 млн. на охороні критичної інфраструктури судять керівника підприємства

Опубликовано

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом заволодіння бюджетними коштами шляхом службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Згідно із матеріалами досудового розслідування, у 2019 році КП «Київпастранс» уклало з переможцем тендеру – приватною охоронною компанією – договір про надання послуг з охорони об’єктів КП «Київпастранс», зокрема станцій Борщагівської лінії швидкісного трамваю, а також здійснення на них перепускного режиму професійними охоронцями за визначеними цілодобовими охоронними постами.

Возможно, это изображение (8 человек, люди стоят и на открытом воздухе)

Однак, встановлено, що керівник приватного підприємства включив до актів виконаних робіт відомості про виконання фактично ненаданих послуг, внаслідок чого комунальне підприємство безпідставно перерахувало на рахунок охоронної фірми кошти в розмірі близького 3,3 млн грн.

Наразі обвинувальний акт за обвинуваченням керівника охоронної фірми скеровано до Святошинського районного суду для розгляду по суті.

Заходи з викриття правопорушення здійснювалися прокурорами спільно з слідчими Святошинського управління поліції ГУ НП в м. Києві за оперативного супроводження Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області.

Нагадуємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура

Like

Метки:

Читайте также: