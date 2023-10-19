За заволодіння ₴37 млн. теплогенеруючої компанії судитимуть трьох посадовців підприємства та їх спільника

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно трьох посадовців підприємства та їх спільника.

Їм інкриміновано заволодіння майном в особливо великих розмірах, службове підроблення та легалізація майна, отриманого злочинним шляхом (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України).

Розслідуванням встановлено, що у 2021 році посадові особи підприємства заволоділи коштами теплогенеруючої компанії, під виглядом постачання природного газу, внісши недостовірні відомості до комерційних актів за лютий та березень.

Також обвинувачені не поставили цій компанії природний газ в опалювальний сезон.

Через це ТОВ «Оператор ГТС України» було вимушене віднести теплогенеруючу компанію як споживача без постачальника та здійснити відбори природного газу в рахунок АТ «НАК «Нафтогаз України» для забезпечення гарячого водопостачання та опалення приміщень.

У подальшому, отримані злочинним шляхом кошти, легалізовано через проведення відповідних господарських операцій з підконтрольними посадовцям підприємства суб’єктами господарювання.

Внаслідок таких дій АТ «НАК «Нафтогаз України» спричинено 37 млн грн збитків.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводу співробітників СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора