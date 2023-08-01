За заволодіння 4 млн. судитимуть посадовця столичної РДА та директора комунального підприємства

Прокурори Офісу Генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно керівника структурного підрозділу однієї з районних державних адміністрацій міста Києва та директора комунального підприємства.

Їм інкриміновано заволодіння коштами та службове підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).

Розслідуванням встановлено, що навесні 2022 року начальник управління освіти однієї з райдержадміністрацій м. Києва та керівник комунального підприємства під час дії воєнного стану заволоділи коштами місцевого бюджету на суму майже 4 млн грн. Вони оплатили послуги з харчування для столичних закладів освіти, які в дійсності не надавалися.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Бюро економічної безпеки України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора