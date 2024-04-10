За заволодіння бюджетними коштами під час відновлення пошкоджених ворожими обстрілами будинків судитимуть підрядника
За процесуального керівництва прокурорів Бучанської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно директора товариства за фактом привласнення чужого майна, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України).
Розслідуванням встановлено, що під час ремонту багатоквартирних будинків у селі Горенка Бучанського району, обвинувачений не дотримався умов договору, укладеного з Гостомельською селищною військовою адміністрацією. Розуміючи, що обсяги виконаних будівельно-монтажних робіт завищені, він надав замовнику звітну документацію для оплати.
Таким чином він незаконно заволодів бюджетними коштами на суму понад 145 тис. грн.
Досудове розслідування здійснювалось слідчими відділу поліції № 2 Бучанського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області за оперативного супроводу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.Tweet