За заволодіння майже ₴300 тис. на реконструкції вуличного освітлення судитимуть директора КП

За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя до суду скеровано обвинувальний акт стосовно директора одного з комунальних підприємств за фактом заволодіння чужого майна вчиненого за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, та службового підроблення (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).



За даними слідства, посадовець із підприємством-підрядником уклав договір на виконання робіт з реконструкції мереж зовнішнього освітлення однієї з вулиць міста.

Підозрюваний розуміючі, що обсяг робіт згідно договірних умов фактично не виконаний, умисно вніс до актів-прийому передачі виконаних робіт недостовірні відомості щодо їх завершення. Ці документи стали підставою для незаконного перерахування майже 300 тис грн. бюджетних коштів на рахунок підрядника.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Запорізького районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура