За заволодіння майже ₴455 тис. під час ремонту укриття в садочку на Київщині судитимуть підрядника

Ювенальні прокурори Бориспільської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно директора товариства за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем та службового підроблення (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

Розслідуванням встановлено, що у лютому-квітні цього року між відділом освіти Переяславської міської ради та фізичною особою-підприємцем укладено договір про надання послуг з ремонту укриття закладу дошкільної освіти міста Переяслав.

Підрядник, звітуючи про результати виконаних робіт, вніс до офіційних документів неправдиві відомості, значно завищивши обсяги та вартість фактично виконаних робіт і підписав їх.

Посадова особа відділу освіти, у свою чергу, не перевірила належним чином обсяг та якість виконаних робіт та засвідчила акти своїм підписом. На підставі вказаних документів кошти перераховано на користь підприємства.

Згідно з висновками будівельно-технічної та економічної експертиз підряднику надлишково перераховано з бюджету майже 455 тисяч гривень.

Раніше до суду скерували обвинувальний акт стосовно посадової особи відділу освіти за фактом службової недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Бориспільського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області, оперативний супровід – Бориспільський РВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура