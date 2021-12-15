За зберігання понад 70 кг канабісу чоловіка засуджено до 5 років 1 місяця за ґратами

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Лозівської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним раніше судимого 22-річного чоловіка за фактом незаконного виготовлення, придбання, зберігання наркотичних засобів в особливо великих розмірах без мети збуту (ч. 2, ч. 3 ст. 309 КК України).

За інформацією начальника управління Тетяни Сотнікової, досудовим розслідуванням встановлено, що протягом вересня 2019 року чоловік незаконно вирощував коноплі біля власного домоволодіння. Після цього з вказаних рослин він виготовляв особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс, який зберігав у власному помешканні.

Загальна маса висушеного та подрібненого вказаного наркотичного засобу склала понад 70 кг.

Крім того, чоловік повторно незаконно придбав рослини конопель, з яких у подальшому виготовив канабіс масою близько 700 гр.

Під час судового розгляду обвинувачений свою вину у вчиненні вказаного кримінального правопорушення не визнав.

Вироком Лозівського міськрайонного суду Харківської області чоловіка визнано винним та призначено покарання у виді 5 років 1 місяця позбавлення волі.

Довідково: вирок не набрав законної сили, триває строк на апеляційне оскарження.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури