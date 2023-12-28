За зберігання понад півтисячі відеофайлів з дитячим порно у Житомирі судитимуть 51-річного чоловіка

Ювенальний прокурор Житомирської окружної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт стосовно місцевого жителя за фактом умисного одержання доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем та умисного зберігання дитячої порнографії (ч. 1 ст. 301-1 КК України).

Слідство встановило, що 51-річний житомирянин декілька років поспіль накопичував і зберігав на своєму персональному комп’ютері відеофайли та зображення дитячої порнографії.

Обвинувачений відвідував в інтернеті так звані «тематичні» сайти та за допомогою спеціальних (пірингових) програм завантажував порнографічну продукцію.

Під час обшуку у нього виявлено та вилучено 520 відеофайлів та зображень.

За результатами низки експертиз, у тому числі комплексної комп’ютерно-технічної та мистецтвознавчої, вилучені матеріали є дитячою порнографією.

Досудове розслідування проводило Житомирське райуправління поліції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури