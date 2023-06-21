За зберігання та розповсюдження дитячого порно чоловікові загрожує до 12 років позбавлення волі

Шосткинською окружною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 31-річного місцевого жителя, який зберігав для подальшого поширення відеофайли з дитячою порнографією.

За даними слідства, чоловік завантажив на свій персональний комп’ютер відеофайли, на яких відображаються сцени статевих відносин відвертого змісту, які відносяться до продукції з ознаками дитячої порнографії. Більш того, частину завантажених файлів чоловік умисно робив доступними для всіх інших користувачів, тобто розповсюджував їх.

У ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання чоловіка правоохоронці виявили 55 подібних файлів, що зберігались на його персональному комп’ютері.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 1 та ч. 3 ст. 301-1 (умисне одержання доступу до дитячої порнографії, її зберігання та розповсюдження) КК України. За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Досудове розслідування завершено слідчими Шосткинського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура