За збір відомостей, що становлять державну таємницю судитимуть харків’янина та громадянина КНР

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 50-річного харків’янина за фактом збору інформації, що має обмежений доступ, з метою подальшої передачі представникам іноземної держави (ч. 1 ст. 111 КК України) та стосовно 35-річного громадянина Китайської Народної Республіки — за фактом шпигунства (ч. 1 ст. 114 КК України).

За даними слідства, громадянин Китайської Народної Республіки, який проживав у м. Харків, збирав відомості, які становлять державну таємницю України, щоб у подальшому передати їх вказаній іноземній державі. Для цього він залучив посередника — харків’янина, який надавав консультації та іншу допомогу для отримання необхідних даних.

У березні 2021 року громадянин КНР домовився зі співробітником одного з наукових центрів, який спеціалізується на фізико-технічних науках, про передачу йому відомостей зі ступенем секретності «таємно», в яких міститься інформація про розробку антикорозійних покриттів.

Механізм передачі вказаних науково-технічних робіт узгоджували через 35-річного харків’янина-посередника.

5 листопада 2021 року, у ході контролю за вчиненням злочину, під час передачі відомостей, громадянина КНР та посередника затримано в порядку ст. 208 КПК України.

26 квітня 2022 року обвинувальний акт направлено до Дзержинського районного суду м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура