За збут дитячого порно судитимуть волинянина

Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 34-річним жителем Ковеля зберігання з метою розповсюдження зображень та відеопродукції порнографічного характеру, зберігання дитячої порнографії з метою збуту та розповсюдження, а також неодноразового розповсюдження і збуту дитячої порнографії (ч.ч. 1, 2, 3 ст. 301, ч.ч. 2, 3, 4 ст. 301-1 КК України).

За даними слідства, волинянин створив групу у месенджері Telegram та упродовж серпня-грудня 2023 року розміщував там зображення і відеофайли порнографічного характеру

Окрім того, чоловік завантажив собі на телефон з мережі Інтернет зображення, що містять дитячу порнографію, та у лютому 2024 року збув їх.

Досудове розслідування: Ковельське РУП ГУНП в області.

Довідково: згідно із санкцією ч.4 ст. 301-1 КК України, розповсюдження та збут дитячої порнографії, вчинені повторно, караються позбавленням волі на строк від дев’яти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Пресслужба обласної прокуратури