За збут фальсифікованого алкоголю судитимуть організовану групу на Житомирщині

Житомирська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно організованої групи за фактами незаконного придбання, зберігання, транспортування та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України).

За даними слідства, підприємець з Бердичева організував угруповання, до якого залучив свого батька та знайоме подружжя. Учасники групи, не маючи спецдозволу на торгівлю підакцизними товарами, систематично закуповували оптові партії сумнівної якості спиртовмісні суміші, фальсифіковані під горілку міцністю 31% та збували її місцевим жителям.

Під час обшуків за місцем проживання фігурантів справи вилучено понад 1 тонну фальсифікованих алкогольних напоїв та два легкових автомобілі, які використовувалися для перевезення товару. На вилучений алкоголь та транспорт накладено арешт.

Досудове розслідування здійснювало Головне управління Нацполіції в Житомирській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним виробком суду.

За матеріалами Житомирської обласної прокуратури