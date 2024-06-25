За збут фальсифікованих сигарет на суму понад ₴16 млн. судитимуть двох прикарпатців

Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох місцевих жителів за незаконне зберігання та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів з використанням підроблених марок акцизного податку, а також легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, у великих розмірах (ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України).

Слідством встановлено, що обвинувачені налагодили схему із реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів. Фальсифіковані сигарети вони збували через логістичні компанії по всій території України.

Упродовж 2021 року спільники реалізували незаконно виготовлені підакцизні товари на понад 16 млн грн.

Кошти, отримані від протиправної діяльності, обвинувачені легалізували, знімаючи їх готівкою в касах банків чи перераховуючи на інші банківські рахунки. При цьому, щоб замаскувати їх незаконне походження та уникнути фінансового контролю, вони оформляли банківські картки у різних установах на своїх родичів та знайомих.

Під час досудового розслідування за клопотанням прокурорів суд наклав арешт на майно і кошти обвинувачених на понад 2,2 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі СУ ГУНП в Івано-Франківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Івано-Франківська обласна прокуратура