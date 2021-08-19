За збут наркотиків і психотропів на ₴221 тис. та спробу контрабанди закарпатця засуджено до 10 років ув’язнення

За принципової позиції прокурора Берегівської окружної прокуратури колегія суддів Берегівського районного суду призначила мешканцю Сваляви покарання у виді 10 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. Особу обвинувачують у контрабанді наркотичних речовин в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 305 КК України) та у придбанні, зберіганні та збуті наркотичних засобів і психотропних речовин в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України).

Прокурором у суді доведено, що на початку 2020 року закарпатець незаконно придбав та зберігав у своєму помешканні кокаїн та амфетамін загальною масою майже чверть кілограма. У подальшому збув їх у Львові за 221 тис. грн.

У серпні того ж року, маючи на меті подальше незаконне збагачення, обвинувачений придбав на території Угорщини наркотичний засіб бупренорфін і намагався перевезти його через митний кордон України на власному авто. Під час поглибленого огляду транспортного засобу співробітники митного посту «Лужанка» Закарпатської митниці Держмитслужби знайшли заборонену речовину, заховану під обшивкою в салоні. Маса вилученого склала понад 25 г, що становить особливо великий розмір.

Вступ вироку в законну силу наразі очікується. Публічне обвинувачення Берегівською окружною прокуратурою підтримувалося за дорученням Офісу Генерального прокурора. Досудове розслідування здійснювали слідчі УСБУ в Львівській області за процесуального керівництва Львівської окружної прокуратури.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури