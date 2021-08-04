За збут наркотиків та катування «підлеглих» судитимуть трьох керівників злочинної організації

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора направлено до суду обвинувальний акт стосовно трьох керівників злочинної організації за фактами нанесення середньої тяжкості тілесних ушкоджень, катування, незаконного збуту наркотичних засобів, незаконного поводження зі зброєю, а також легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 122, ч. 2 ст. 127, ч. 3, 4, 5 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України).

Розслідуванням встановлено, що на території м. Києва діяло стійке злочинне ієрархічне об’єднання, до якого упродовж 2014-2019 років входило 29 осіб. Вони збували наркотичні засоби в особливо великих розмірах на території Російської Федерації. Водночас, задля уникнення відповідальності за більш жорсткими російськими законами, організатори групи керували процесами з так званих «офісів», які знаходилися на території України. Продаж наркотиків здійснювався за допомогою заздалегідь розробленої схеми безконтактного збуту наркотиків через вебсайти у мережі Інтернет та чат-боти в месенджері «Телеграм» шляхом «закладок».

З метою приховування злочинної діяльності та подальшої легалізації грошових коштів через механізм криптовалют та різні електронні платіжні системи, вони переводили їх в готівку, після чого через довірених осіб отримували готівкові кошти у доларах США від кур’єра обмінного пункту.

В ході проведення невідкладних слідчих дій вилучено особливо небезпечну психотропну речовину «PVP» загальною вагою 176 кг, вартість якої на чорному ринку становить 88 млн грн, понад 4,5 тонни прекурсорів та грошові кошти еквівалентні 195 млн грн.

Також встановлено, що керівники та учасники злочинної організації, для дотримання режиму суворої дисципліни всередині організації, до осіб, що її порушили, застосовували катування, мучення, заподіяння тілесних ушкоджень та інші насильницькі дії. Зокрема, для залякування «порушників», керівники злочинної організації придбали та зберігали автомат АК-47 та набої до нього без передбаченого законом дозволу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Головним слідчим управлінням Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора