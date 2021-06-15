За збут наркотиків у Харкові чоловіка засуджено до 6 років 5 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна

За підтримання публічного обвинувачення Салтівською окружною прокуратурою м. Харкова Московський районний суд м. Харкова визнав винним 34-річного чоловіка за фактами збуту наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307 КК України) та призначив покарання у виді 6 років 5 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомив керівник окружної прокуратури Руслан Скуратович, досудовим розслідуванням встановлено, що 34-річний чоловік за заздалегідь налагодженою схемою продавав наркотичний засіб на території м. Харкова.

Так, під час чергового збуту наркотичної речовини, а саме при розкладці згортків, зловмисника було затримано у порядку ст. 208 КПК України та під час його особистого обшуку виявлено 29 згортків наркотичного засобу.

Вироком Московського районного суду м. Харкова від 08.06.2021особу визнано винною за ч. 2 ст. 307 КК України та призначено покарання у виді 6 років 5 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Довідково:

Вирок суду на даний час не набув чинності, триває строк апеляційного оскарження.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури