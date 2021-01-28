За збут наркотиків засудженим судитимуть начальника відділення Катеринівської виправної колонії

В організації постачання та збуту наркотичних засобів засудженим обвинувачуються начальник одного з відділень колонії, кримінальний «авторитет» і двоє мешканців Рівненської та Львівської областей. Їм може загрожувати до 12-ти років ув’язнення.

Канал постачання наркотиків до виправної колонії та осіб, причетних до його організації, викрили оперативники управління стратегічних розслідувань в Рівненській області Нацполіції спільно з колегами правоохоронцями.

Організував наркобізнес неодноразово судимий кримінальний «авторитет», який відбуває покарання в держустанові. До діяльності він залучив начальника одного зі структурних підрозділів виправної колонії та двох мешканців Рівненської й Львівської областей.

Мешканка Львівщини займалася придбанням, пакуванням наркотичних засобів, маскуючи їх під предмети повсякденного вжитку, та відвозила пакунки в Рівненську область або передавала їх поштою. Мешканець Рівненщини відповідав за передачу «товару» працівникові установи, котрий забезпечував безперешкодне потрапляння наркотиків до виправної колонії для подальшого збуту засудженим.

Нагадаємо, у липні 2020 року оперативники, слідчі теруправління ДБР, розташованого в м. Хмельницькому, спільно з прокуратурою Рівненської області за участю спецпідрозділу патрульної поліції ТОР затримали зловмисників та провели обшуки за місцями їх мешкання та у виправній колонії. За результатами заходів вилучили наркотичні засоби та вогнепальну зброю.

27 січня кримінальне провадження з обвинувальним актом було направлено до суду. Кримінальному «авторитетові», начальникові одного з відділень Катеринівської виправної колонії та двом спільникам інкримінують учинення правопорушення, передбаченого ч. ч. 2 та 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

За скоєне обвинуваченим може загрожувати до 12-ти років позбавлення волі.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України