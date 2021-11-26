За збут психотропів та наркотичних засобів жителю Новоград-Волинського «світить» до 12 років позбавлення волі

Новоград-Волинська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт за фактом незаконного збуту наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах у громадських місцях, вчинений повторно (ч. ч. 2, 3 ст. 307 КК України).

Досудовим слідством установлено, що 31-річний житель міста Новоград-Волинського систематично займався протиправною діяльністю, пов’язаною з наркоторгівлею. Замовляючи через Телеграм-канал великі партії психотропів, отримував їх поштою та реалізовував наркозалежним особам.

Зокрема, вдома у нього зберігався широкий асортимент небезпечного товару: від канабісу – до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено та обмежено, а саме, ММС, PVP, МДМА тощо. Під час обшуку, за результатом проведених експертиз, вилучено майже 100 г психотропних речовин.

Фігуранта справи затримано у вересні 2021 року під час збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, розфасованих на «дози».

Розкрито злочин завдяки спільним злагодженим діям прокуратури та Новоград-Волинського райвідділу поліції.

Крім цього встановлено, що чоловік причетний і до скоєння інших аналогічних злочинів, стосовно яких справи розглядаються у суді сусідньої області.

З огляду на скоєння особливо тяжких злочинів прокурор наполіг на обранні обвинуваченому запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Досудове розслідування проводив Новоград-Волинський райвідділ поліції.

Справу розглядатиме Новоград-Волинський міськрайонний суд.

Публічне обвинувачення підтримуватиме Новоград-Волинська окружна прокуратура.

Санкцією зазначеної статті передбачено покарання, зокрема, у виді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури