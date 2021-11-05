За збут зброї та наркотиків у Нікополі поліцейські затримали учасників організованого злочинного угруповання

У восьми фігурантів провели 23 обшуки, під час яких вилучили зброю та наркотики на суму понад 2 млн гривень.

Для затримання зловмисників було проведено спеціальну поліцейську операцію, до якої залучили понад 150 працівників поліції з-поміж поліцейських управління карного розшуку, слідчих ГУНП в Дніпропетровській області, спецпризначенців КОРД та полку поліції особливого призначення.

4 листопада за місцями мешкання учасників злочинної групи відбулися 23 одночасні обшуки, під час яких поліцейські вилучили близько 15 кг марихуани, гранати із запалами, обріз мисливської рушниці, набої та гроші, отримані злочинним шляхом. Вартість вилученої наркотичної речовини за цінами «чорного» ринку сягає двох мільйонів гривень.

Як встановили поліцейські, до складу групи входили 8 мешканців Нікопольського району віком від 24 до 60 років. Деякі з них вже потрапляли в поле зору правоохоронців та мають судимості.

Фігуранти затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), що передбачає до 10 років позбавлення волі.

До суду подано клопотання про обрання чоловікам запобіжних заходів у виді тримання під вартою. Процесуальне керівництво у справі здійснює Дніпропетровської обласна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області