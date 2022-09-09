За збиткові валютні операції на ₴170 млн. судитимуть експосадовця ПАТ «Діамантбанк»

Подільською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно колишнього начальника управління дилінгу казначейства ПАТ «Діамантбанк» за фактом розтрати майна банку в особливо великих розмірах (ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України).

Слідством встановлено, що обвинувачений всупереч інтересам служби, упродовж 2015-2017 років уклав з іншою банківською установою завідомо збиткові угоди щодо придбання/продажу іноземної валюти.

Здійснення завідомо збиткових валютних операцій спричинили збитки ПАТ «Діамантбанк» на загальну суму понад 170 млн. грн., та призвели, у тому числі, до доведення банку до неплатоспроможності.

У червні 2017 року банк було визнано неплатоспроможним та розпочато процедуру його ліквідації.

У межах слідства накладено арешт на майно обвинуваченого з метою відшкодування спричинених збитків.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Подільського управління поліції ГУ НП в м. Києві за матеріалами Центрального апарату СБ України.

Нагадаємо, у липні 2022 року Дарницька окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно колишнього голови правління ПАТ «Діамантбанк» за фактом розтрати коштів фінансової установи у сумі понад 20 млн гривень.

Київська міська прокуратура