За збитки довкіллю на ₴600 тис. на Кіровоградщині судитимуть двох рибних браконьєрів

Двоє мешканців Олександрійського району постануть перед судом за рибне браконьєрство в акваторії річки Дніпро зі збитками довкіллю у понад 600 тис гривень.

Так, за процесуального керівництва Онуфріївського відділення Олександрійської окружної прокуратури завершено слідство у двох кримінальних провадженнях за фактом зайняття незаконним рибним промислом, що заподіяло істотну шкоду.

У ході слідства встановлено, що обвинуваченні без передбаченого законом дозволу на промисел, використовуючи сітки, здійснили незаконний вилов риби в акваторії річки Дніпро. Загальний розмір заподіяної шкоди у двох кримінальних провадженнях становить 630 тисяч гривень.

Наразі обвинувальні акти за ст. 249 КК України скеровано до суду для розгляду по суті.

Крім того, з метою забезпечення відшкодування збитків у межах кримінальних проваджень прокуратурою заявлено цивільні позови на розмір заподіяної шкоди.

Наголосимо, що один з обвинувачених вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічного злочину.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура