За збитки у понад ₴600 тис. під час ремонту вентиляції школи судитимуть керівника управління освіти Святошинської РДА

Ювенальними прокурорами Святошинської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт відносно начальника управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, який відповідав за закупівлю робіт з ремонту вентиляційної системи приміщень однієї зі шкіл району (ч. 2 ст. 364 КК України).

За даними слідства, в жовтні 2021 року між Управлінням освіти Святошинської РДА та підрядною організацією було укладено договір на понад 3 млн гривень на виконання ремонту вентиляційної системи школи.

Встановлено, що обвинувачений, усвідомлюючи, що управлінням безпосередньо не проведено аналіз поточних цін на матеріальні ресурси, погодив підряднику ще до отримання експертного звіту щодо розгляду кошторису проєкту, безпідставно завищені ціни на матеріали, які будуть використані.

Внаслідок таких дій під час ремонту вентиляційної системи приміщень школи бюджету були завдані збитки на суму понад 600 тис. гривень.

Пресслужба Київської міської прокуратури