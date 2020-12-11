За земельні «оборудки» на Київщині судитимуть ексголову Обухівської РДА

Внаслідок діяльності експосадовця у 2015 році під приватизацію виділили землі, що за законом повинні були перейти громадянам. Сума збитків становить майже 23 мільйони.

«Схему» незаконної приватизації земель викрили оперативники управління стратегічних розслідувань в Київській області, слідчі обласного управління поліції Київщини за процесуального керівництва прокуратури.

За даними слідства у 2015 році, нині колишній голова Обухівської РДА, знаючи про невідповідність проєкту приватизації земель вимогам законодавства, підписав розпорядження про приватизацію частини земель Обухівського району. Відповідно до цього документа, землі колишнього колгоспу, які належали йому на праві постійного користування, повинні були перейти товариству-правонаступнику та розпаюватися між всіма його членами.

Щоби легалізувати земельну «оборудку» та надати зацікавленим особам можливість заволодіти ділянками, до проєкту заздалегідь були внесені неправдиві дані щодо площі земель та форм її власності. Відтак частину земель державної та комунальної власності зробили приватними і внесли їх до списку приватизації.

У результаті дій колишнього голови Обухівської РДА державі було завдано 2,4 мільйона гривень збитків, а товариству-правонаступнику – 20,4 мільйона гривень.

Аби забезпечити відшкодування завданих збитків та унеможливити приватизацію земельних ділянок, на них накладено арешт.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду. Експосадовцю інкримінують вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем). Йому може загрожувати від трьох до шести років позбавлення волі.

Раніше до суду слідчі направили обвинувальні акти стосовно ще трьох осіб, які займалися виготовленням та підготовкою документації до проєкту приватизації земель.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України