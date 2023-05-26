За зґвалтування 4-річної племінниці на 13 років за ґрати відправиться житель Вінниччини

За наполегливої позиції Немирівської окружної прокуратури Вінницької області суд визнав чоловіка винним у зґвалтуванні малолітньої дитини (ч. 4 ст. 152 КК України).

Ювенальні прокурори у суді довели, що у жовтні 2022 року житель Вінницького району у стані алкогольного сп’яніння перебував у будинку своєї двоюрідної сестри. На ночівлю він залишився у кімнаті, де спали діти.

Засуджений скористався малолітнім віком й безпорадністю 4-річної племінниці та її зґвалтував.

Провину у суді він не визнав. Намагався запевнити, що не міг скоїти такого злочину. Був нетверезим, тому не пригадує, що тоді відбувалося.

За результатами розгляду й оцінки наданих стороною обвинувачення доказів судом ухвалено чоловікові вирок.

До вироку суду він перебував під вартою.

Офіс Генпрокурора