За зґвалтування 9-річної дівчинки до 12 років ув’язнення засуджено жителя Одещини

За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Болградської окружної прокуратури Одеської області жителя Одещини визнано винним у незаконному проникненню до житла та зґвалтуванні малолітньої дитини.(ч. 1 ст. 162, ч. 4 ст. 152 КК України).

За сукупністю кримінальних правопорушень йому призначено покарання у виді 12 років позбавлення волі.

Прокурорами у суді доведено, що у червні цього року зловмисник, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, незаконно проник до житла, де на той час перебували дві сестри — 6 та 9 років, які залишилися без нагляду дорослих.

Діти за віком не могли надати супротиву. Зловмисник застосував до старшої дитини фізичне насилля, вивів за межі будинку до суміжної присадибної ділянки, де скориставшись беззахисним станом дитини зґвалтував.

На вирок чоловік очікував під вартою. У судовому засіданні свою вину не визнав.

Показання дитини, отримані під час розслідування за участю психолога, покладено в основу обвинувального вироку. З метою недопущення повторної психологічної травматизації дитини до суду вона не викликалась.

Відомості стосовно засудженого внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітніх осіб.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури