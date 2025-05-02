За зґвалтування 9-річної доньки до 12 років ув’язнення засуджено мешканця Київщини

За підтримання публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Броварської окружної прокуратури суд визнав винним 41-річного мешканця Київщини за фактами зґвалтування та сексуального насильства малолітньої дитини (ч. 4 ст. 152, ч. 4 ст. 153 КК України).

Вироком суду чоловіку призначено покарання у виді 12 років позбавлення волі. Його анкетні дані внесено до реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Прокурори в суді довели, що у жовтні 2023 року мешканець Київщини зайшов до кімнати 9-річної доньки та користуючись тим, що за його діями ніхто не спостерігає, зґвалтував її. Окрім того, чоловік також вчинив насильницькі дії сексуального характеру.

До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Броварського РУП ГУ НП в Київській області.

Примітка: вирок суду набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

Київська обласна прокуратура