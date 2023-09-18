За зґвалтування дітей своєї співмешканки жителя Херсонщини засуджено до 12 років ув’язнення

За публічного обвинувачення прокурорів Бериславської окружної прокуратури Херсонської області суд визнав чоловіка винним у зґвалтуванні двох дітей (ч. 3, ч. 4 ст. 152 КК України).

Його засуджено до 12 років позбавлення волі.

У суді прокурор довів, що мешканець Тягинської громади у липні 2022 року вчинив злочини проти статевої свободи стосовно дітей своєї співмешканки – малолітньої дівчинки та неповнолітнього хлопчика.

Залишаючись з дітьми вдома наодинці, поки їхня мати була на роботі, засуджений вчиняв стосовно них насильницькі дії сексуального характеру.

До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

Офіс Генпрокурора