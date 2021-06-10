За зґвалтування дитини мешканця Рівненщини засуджено до довічного ув’язнення

Здолбунівський районний суд підтримав позицію прокурора Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури та визнав громадянина винним у розбещенні малолітньої, сексуальному насильстві та зґвалтуванні (ч. 2 ст. 156, ч. 6 ст. 153, ч. 6 ст. 152 КК України).

Під час досудового розслідування зібрано достатньо доказів та у суді прокурором доведено, що засуджений вчиняв розпусні дії, сексуальне насильство та ґвалтував малолітню доньку своєї співмешканки і фільмував це на відео.

Дівчинка мовчала, боячись розповсюдження відеозаписів, які у червні 2020 року випадково побачила в телефоні чоловіка матір дитини, про що одразу повідомила до поліції. Слідством встановлено 4 епізоди насильства над дівчинкою.

За результатом судового розгляду колегія суддів призначила покарання у виді довічного позбавлення волі. Також задоволено цивільний позов потерпілої на 200 тис грн.

За матеріалами Рівненської обласної прокуратури