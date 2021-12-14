За зґвалтування і сексуальне насильство над неповнолітніми дівчатами судитимуть мешканця Чернігова

Чернігівська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно мешканця м. Чернігова за фактами зґвалтування, сексуального насильства і вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку, а також умисного зберігання дитячої порнографії (ч.ч. 2, 3 ст. 152, ч. 6 ст. 153 КК, ч.ч. 1, 2 ст. 155, ч. 1 ст. 301-1 КК України).

Встановлено, що чернігівець упродовж 2018-2021 років знайомився у м. Чернігові з дівчатами, які перебували у складних життєвих обставинах. Він пропонував їм прибирати його будинок за гроші. Потім чоловік схиляв потерпілих вступити з ним в інтимні стосунки за гроші, а у разі відмови, застосовував до дівчат фізичний та психологічний примус. При цьому обвинувачений приховано фільмував факти наруги над дівчатами.

У ході слідства розкрито три епізоди зґвалтувань потерпілих віком 17-20 років, два епізоди вступу у статеві відносини з 15-річною дівчиною, один епізод вчинення насильницьких дій сексуального характеру щодо 13-річної дівчини, а також викрито факт умисного зберігання за місцем проживання дитячої порнографії.

Під час обшуків у будинку обвинуваченого вилучено комп’ютерну техніку і значну кількість відеоматеріалів.

Після затримання у липні 2021 року він знаходиться під вартою.

Судовий розгляд кримінального провадження здійснюватиме Деснянський районний суд м. Чернігова.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Чернігівської обласної прокуратури