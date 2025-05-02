За зґвалтування малолітніх дітей та виготовлення порно у Полтаві судитимуть викладача вокалу

Ювенальні прокурори Полтавської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно викладача вокалу.

Йому інкримінують зґвалтування та сексуальне насильство осіб, які не досягли чотирнадцяти років, розбещення малолітніх осіб, примушування неповнолітніх до участі у створенні зображень та відеопродукції порнографічного характеру, умисне зберігання та виготовлення дитячої порнографії без мети збуту чи розповсюдження, вчинені повторно (ч. ч. 3, 4, 6 ст. 152, ч. 6 ст. 153, ч. 2 ст. 156, ч. 4 ст. 301, ч. ч. 1, 3, 4 ст. 301-1 КК України).

За даними слідства, чоловік займався репетиторством за місцем свого проживання та в приміщеннях, які орендував. Під час приватних уроків він систематично упродовж тривалого часу ґвалтував та примушував фотографуватися без одягу малолітніх дітей, які приходили на заняття. У ході досудового розслідування встановлено трьох потерпілих.

Викрили репетитора восени 2024 року. Наразі він перебуває під вартою. Слідчі дії – ГУНП в Полтавській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури