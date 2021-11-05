За зґвалтування малолітньої дитини до 6 років за ґратами засуджено 17-річного покидька

Ювенальні прокурори Чернівецької окружної та обласної прокуратур в судах першої та апеляційної інстанцій довели вину 17-річного юнака у зґвалтуванні малолітньої дитини, а також виготовленні і розповсюдженні відеоматеріалу, який містить ознаки дитячої порнографії (ч. 4 ст. 152 КК України, ч. 4 ст. 301 КК України в редакції Закону до 17.03.2021).

Колегія суддів апеляційного суду погодилась із покаранням, визначеним судом першої інстанції – 6 років позбавлення волі.

За результатами судового розгляду встановлено та доведено, що навесні минулого року неповнолітній житель одного з сіл Чернівецької області запросив до себе в гості 9-річного хлопчика, переконав дитину роздягнутися та вчинив щодо неї дії сексуального характеру, які знімав на телефон. Згодом підліток поділився цим відео із друзями у одному з месенджерів.

Офіс Генпрокурора