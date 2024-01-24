За зґвалтування малолітньої дівчинки до 15 років ув’язнення засуджено жителя Полтавщини

За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Миргородської окружної прокуратури Полтавської області місцевого жителя визнано винним у зґвалтуванні малолітньої, вчиненому повторно (ч. 4, ч. 6 ст. 152 КК України).

Йому призначено покарання – 15 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що чоловік спілкувався із дівчинкою через соціальні мережі, а в подальшому запропонував інтимні стосунки. Із дитиною проживав по-сусідству на території Миргородського району.

Улітку 2023 року у визначених для «побачень» місцях він двічі зґвалтував малолітню.

Про протиправні дії мати дівчинки повідомила правоохоронні органи.

На момент вчинення злочину потерпілій виповнилося 12 років.

Свою вину у скоєнні злочинів засуджений визнав повністю.

До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.

Офіс Генпрокурора