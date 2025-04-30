За зґвалтування малолітньої дівчинки мешканця Кременчуцького району засудили до 10 років ув’язнення

За апеляційною скаргою ювенальних прокурорів Глобинської окружної прокуратури скасовано вирок суду І інстанції стосовно мешканця Кременчуцького району за зґвалтування особи, яка не досягла 14 років (ч. 4 ст. 152 КК України).

Нагадаємо, у квітні 2023 року, перебуваючи в гостях у знайомих, чоловік вчинив насильницькі дії сексуального характеру стосовно 13-річної дівчинки. Дитина поскаржилася матері та вітчиму, які повідомили про злочин правоохоронцям.

Глобинський районний суд визнав чоловіка винним у скоєному, призначивши 5 років позбавлення волі та на підставі ст. 75 КК України звільнив від відбування покарання з випробуванням терміном на 2,5 роки.

Не погодившись із рішенням суду, прокурори оскаржили його. Полтавський апеляційний суд постановив новий вирок, засудивши мешканця Кременчуцького району до 10 років позбавлення волі.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури