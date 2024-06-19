За зґвалтування малолітньої дівчинки житель Дубенщини проведе за ґратами 12 років

Прокурори Дубенської окружної прокуратури в суді довели вину 25-річного жителя Дубенщини в зґвалтуванні малолітньої дитини (ч. 4 ст. 152 КК України).

Вироком Рівненського міського суду його засуджено до 12 років позбавлення волі із внесенням даних до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Злочин стався у липні 2021 року в одному з населених пунктів Дубенського району. Тоді зловмисник, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, затягнув 13-річну сусідку на закинутий склад та всупереч її волі зґвалтував, чим порушив статеву свободу та статеву недоторканість дівчинки.

Про те, що сталося, до поліції повідомила сама потерпіла.

У суді обвинувачений, раніше судимий за крадіжку та угон транспортного засобу, своєї вини у зґвалтуванні дівчинки не визнав, однак його причетність до злочину підтверджена сукупністю зібраних та досліджених у суді доказів.

На даний час вирок ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

За матеріалами Дубенської окружної прокуратури