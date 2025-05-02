За зґвалтування малолітньої дитини з інвалідністю «на камеру» покидьок отримав 13 років увʼязнення

За принципової позиції прокурорів Хмельницької обласної прокуратури апеляційним судом залишено без змін вирок суду, яким 52-річного мешканця Кам’янець-Подільського району визнано винним у зґвалтуванні малолітньої особи, виготовленні та зберіганні дитячої порнографії (ч. 4 ст. 152, ч. 1, 3 ст. 301-1 КК України). 13 років він проведе за ґратами.

У липні минулого року чоловік зґвалтував 12-річну дитину з інвалідністю.

Окрім того, він зафільмував все на свій мобільний телефон, а відео зберіг.

Викрито ґвалтівника батьком потерпілої, який знайшов налякану дочку в автомобілі кривдника.

Після відбування основного покарання на нього чекає ще додаткове – позбавлення на 3 роки права займатись діяльністю, повʼязаною з навчанням, вихованням та дозвіллям дітей.

Інформацію про чоловіка буде включено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

З призначеним Городоцьким районним судом покаранням сторона захисту не погодилась та оскаржила вирок в апеляційному порядку, однак скаргу залишено без задоволення.

Вирок суду набрав законної сили.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури